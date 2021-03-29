شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش : تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس «ملحمة وطنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن نجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية «إيفر جيفن» يعتبر ملحمة وطنية، خاصة وأن عملية التعويم تمت على أسس علمية.

وأضاف «مميش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش في برنامج «الآن»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن موقع قناة السويس مهم ويعد من اهم الممرات الملاحية في العالم.

وأوضح أنه لم يحدث أي مشكلة في قناة السويس جراء أزمة جنوح السفينة البنمية، مشيرًا إلى زيادة عدد السفن المارة، خاصة مع افتتاح القناة الجديدة.

ونجحت هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، في تحريك السفينة البنمية «إيفر جيفن» التي ظلت جانحة في قناة السويس لعدة أيام، حيث تسير السفينة في طريقها إلى منطقة البحيرات لإجراء الكشف عليها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن اليوم الإثنين، أن المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وتقدم بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.