شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو بث مباشر للتعويم.. والشركة مستأجرة السفينة الجانحة في قناة السويس تشكر مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت شركة Evergreen Marine Corp. بيانًا بعد تعويم السفينة الجانجة فى قناة السويس ايفر جيفن Ever given وجر السفينة إلي منطقة البحيرات العظمي لتعلن فيه إعادة تعويم السفينة عبر قناة السويس بنجاح وبدء تشغيل قناة السويس بعدها.

وقالت الشركة المستأجرة لسفينة ايفر جيفن ، السفينة الجانحة فى قناة السويس ، بعد إعادة تعويمها، فى البيان الذى حمل عنوان «تمت إعادة تعويم السفينة لعبور قناة السويس بنجاح»، قائلة :«يسر شركة Evergreen Line التأكيد على أن السفينة EVER GIVEN تم إعادة تعويمها بنجاح داخل قناة السويس حوالي الساعة 15:04 اليوم 29 مارس 2021 حسب التوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية، الساعة 21:04 بتوقيت تايبيه، لكي تستأنف القناة عملها الطبيعي، وتغادر السفينة موقع التعطل بمساعدة القاطرات.

وأضاف البيان أنه سيتم نقل السفينة المستأجرة إلى منطقة البحيرات العظمي في القناة لفحص مدي صلاحيتها للإبحار، وأنه سيتحدد بناء على نتيجة الفحص ما إذا كان يمكن للسفينة استئناف عملها وفق الجدول المعد سباقًا بمجرد الانتهاء من الفحص، وسيتحدد بناءًا على الفحص اتخاذ قرارات بشأن البضائع الموجودة على متن السفينة حاليًا.

وقدمت الشركة الشكر لمصر قائلة: «نحن في غاية الامتنان لهيئة قناة السويس وجميع الأطراف المعنية بالأمر على مساعدتهم ودعمهم لنا في هذا الوضع الصعب والمؤسف، كما نود أيضًا أن نعرب عن تقديرنا العميق للطاقم الذي ظل ثابتًا في أماكنهم، وكذلك لخبراء الإنقاذ وفريق التجريف المحترف وجهودهم الحثيثة على مدار الأيام الستة الماضية حتى تمكنوا من اعادة تعويم السفينة.

وأضافت الشركة مستأجرة السفينة الجانحة فى قناة السويس بعد اعادة التعويم ستقوم Evergreen بالتنسيق مع مالك السفينة فى التعامل مع الأمور اللاحقة بعد أن ينتهي مالك السفينة والأطراف الأخري من تقارير التحقيق في الحادث.

وأوضحت شركة إيفر جرين أن السفينة EVER GIVEN السفينة الجانحة فى قناة السويس سابقًا هي سفينة حاويات من فئة 20 ألف حاوية، وهي سفينة مستأجرة حاليًا من Evergreen Marine Corp بموجب عقد استئجار محدد لتقديم خدمات النقل بين الشرق الأقصى وأوروبا.

Ever Given Successfully Refloated

EVER GIVEN Successfully Refloated Normal Transits of Suez Canal Resume

March 29, 2021 -

Evergreen Line is pleased to confirm that EVER GIVEN has been successfully refloated within the Suez Canal at approximately 15:04 March 29 local time (21:04 Taipei time).

In order for the Canal to resume normal operation, the vessel is leaving the grounding site with assistance of tugboats.

The chartered vessel will be repositioned to the Great Bitter Lake in the Canal for an inspection of its seaworthiness. The outcome of that inspection will determine whether the ship can resume its scheduled service. Once the inspection is finalized, decisions will be made regarding arrangements for cargo currently on board. We are most grateful to the Suez Canal Authority and all the concerned parties for their assistance and support through this difficult and unfortunate situation. We would also like to express our deepest appreciation to the crew who remain steadfast in their posts as well as the salvage experts and dredging team for their professionalism and relentless efforts over the past 6 days toward securing this outcome.

Evergreen will coordinate with the shipowner to deal with subsequent matters after the shipowner and other concerned parties complete investigation reports into the incident. EVER GIVEN is a 20,000 TEU-class container ship, currently leased by Evergreen Marine Corp. under a time charter agreement. The ship is deployed on a Far East-Europe service route.

نشرت هيئة قناة السويس عبر صفحتها الرسمية فيديو بث مباشر لعملية تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس يوضح تسيير السفينة وتعويمها بالكامل.

وكانت شركة إيفر جيفن لاين Ever Given Line مستأجرة السفينة الجانجة فى قناة السويس أصدرت بيانًا فى وقت سابق صباح اليوم أعلنت فيه أخبار السفينة الجانحة ، وقالت الشركة في البيان المورخ بتاريخ اليوم 29 مارس 2021 إنه سيتم استمرار إعادة تعويم السفينة بمجرد وصول قاطرات إضافية لإكمال التحريك، وإن عملية التجريف مستمرة فى إحراز تقدم.

Update to EVER GIVEN’s status in the Suez Canal

29th March 2021

Although the rescue team had originally been scheduled to resume attempts to refloat EVER GIVEN at 14:00 local time in Egypt (20:00 Taipei time), after their site assessment the decision was made to delay that operation while more tugboats are summoned to join the effort. Accordingly, the refloating operation has been postponed to approximately 02:00 – 03:00 local time in Egypt (08:00 – 09:00 Taipei time) on 29th March.

In the meantime, the dredging operation is continuing to make progress. The refloating operation will resume as soon as the additional tugboats arrive to complete the deployment.

وعرضت الشركة مستأجرة السفينة الجانجة يظهر فيه حجم السفينة الضخم.

وسبق وأصدرت هيئة قناة السويس عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك بياناً باسم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وحمل وسوم « #قناة_السويس_شريان_الحياة #suezcanal #EverGiven #evergreen » ، وجاء فى نص البيان يلي: «أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الإثنين، عن بدء عملية تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح، واستجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، وتم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠%، وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشاطئ بمسافة ١٠٢ مترًا بدلاً من ٤ أمتار، ومن المقرر أن تستأنف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، والذي يصل إلى ٢ مترًا، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتُصبح فى منتصف المجرى الملاحي.»

وطمأن الفريق أسامة ربيع المجتمع الملاحي الدولي علي استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة فور الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبًا، وتوجهها للانتظار فى منطقة البحيرات لعمل الفحص الفني لها.

وأشاد رئيس هيئة قناة السويس خلال البيان برجال الهيئة الذين وصفهم بـ«الأبطال» الذين قاموا بهذا العمل العظيم، وثمن جهودهم وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه.

وسبق وأعلنت شركة « إنتش كيب » لخدمات الشحن عبر حسابها على موقع «تويتر»، عن أن سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر جيفن» الجانحة فى قناة السويس تم تعويمها، بعد نجاح مناورات الشد، اليوم الاثنين، بمشاركة 10 قاطرات، مؤكدة أنها مؤمنة الآن فى الوقت الراهن.

