شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس «فرج من الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ارادة الله سبحانه وتعالى، فوق كل شئ، مضيفا: «رغم العلم والتكنولوجيا الذين نقدر إنجازاتهم إلا أن هذا لا يمنع من قضاء وإرادة الله».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «أمريكا أقوى دولة في العالم تقف عاجزة أمام الأعاصير، رغم ما تملكه من علم وتكنولوجيا.. وتجد رئيس أمريكا بكل عظمة يقول لشعبه (اجروا كله يستخبى)، فكل الحوادث الطبيعية التي تحدث تزيد إيماننا بالله».

وأوضح الجندي أن نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، يعتبر فرج من الله، ثم مجهود الأبطال والتكنولوجيا المتقدمة التي عالجت الموقف.

وأضاف: «رغم كل التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة إلا ان المختصين يعملون حساب لأمر بيد الله وحده وهو الرياح والمد والجزر، فأي عقل يتصور أن تحمل وتتحمل مياه ورياح ربع مليار طن هي حمولة السفينة، يعني جبل ومدينة بأكملها، ومعنى هذا أن الله هو الذي يسخر كل شئ، وكل شئ يسير بعناية الله، رغم هذا التقدم والتكنولوجيا».