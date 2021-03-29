شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة «أمل».. مصير ضحية الاغتصاب بالدقهلية ونسب طفلتها في يد القضاء (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مارس 2018 بقرية تشنا بمركز أجا التابع لمحافظة الدقهلية، تعرضت أمل عبدالحميد الفتاة، التي لم يتجاوز عمرها 18 عاما، وتستعد للزواج خلال أيام قليلة إلى واقعة اعتداء واغتصاب أثمرت عن طفلة، رحلة طويلة لإثبات الاعتداء ثم نسب الطفلة.

حسب بيان النائب العام، الذي أصدره حينها في يونيو 2018 أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت خلال تداول عدة مطالبات لفتاة تدعى أمل عبدالحميد، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

تبين حفظ الجنحة التي كانت أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018؛ لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أي علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب- وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذلك لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

وأوضح البيان أنه في غضون شهر يونيو 2018، حررت الشاكية محضرًا آخر- بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، وطلبت سماع شهادته، وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.

وبناء على ذلك، استمعت النيابة إلى الشاكية وإلى شاهد الواقعة، والذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

وتمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم، وأمرت النيابة عقب استجوابه بحجزه وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية، ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، إلا أنه أخلت سبيله فيما بعد بسبب ارتباطه بامتحانات الثانوية العامة، وحتى ظهور نتيجة التحاليل.

حكت أمل لـ«المصري اليوم» الواقعة بالتفصيل وقالت إن المتهم سبق وتقدم لخطبتها ورفضته وبعد علمه بخطبتها لآخر تعدي عليها لفظيا وهددها حسب قولها بأنه سينهي خطبتها بأي شكل.

وفي أحد الأيام انتظرها بجوار مقر الدروس الخصوصية وتهجم عليا وضربها حتي فقدت الوعي واعتدي عليها، وسرق هاتفها المحمول، واتصل بخطيبها وقال له: «خطيبتك متنفعش للجواز».

لم تكمل خطبتها وبعد ذلك اكشتف الحمل وتم نقلها إلى القاهرة وهي في حالة صحية سيئة، وجرى الكشف عليها وأوصي الطبيب بتحرير محضر لأن هناك أدلة على اعتداء جنسي.

أوضحت لـ«المصري اليوم» أن الطبيب استند أنها تعرضت لاعتداء بسبب وجود قطع بسيط في غشاء البكارة وبقاء باقي الغشاء على حالة مما يشير إلى تعرضها لاعتداء جنسي، وفي نفس الوقت حدث حمل وحررت المحضر بتاريخ 4 يونيو 2018، تم تحويل أمل للطب الشرعي الذي أثبت وجود اعتداء عليها.

في 8 ديسمبر 2018 ولدت الطفلة وبدأت «أمل» في رحلة قانونية لإثبات النسب وجرى حفظ القضية ثم رفضها بعد خمس جلسات، وطلبت إجراء تحليل البصمة الوراثية دون جدوي.

صورت فيديو تحكي الواقعة ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي الذي انتشر على نطاق واسع جعل النيابة العامة تصدر بيان وأمر بضبط وإحضار المتهم، وطلبت من النائب العام تحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الطفلة بعد سنة ونصف من ولادة الطفلة.

بعد ظهورها في العديد من وسائل الإعلام تعرضت من قبل المتهم لتهديدات، حررت محضرا بالواقعة والنائب العام أمر بالتحليل وكانت النتيجة أن الطفلة تنسب له، فيما ذكر في أقواله أنه لا توجد سابق معرفة بينهما.

وبعد ظهور نتائج تحليل البصمة الوراثية عدل أقواله بأنها ليست علاقة اغتصاب لكنها بالتراضي، حصل على البراءة والنيابة طعنت على الحكم وفي انتظار أول جلسة لقضية النسب يوم 8 أبريل المقبل.

أوضحت شرين غالب، أستاذ الطب الشرعي في مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة قضايا المرأة اليوم لمناقشة قضية «أمل» ورحلتها لإثبات النسب أن تحليل البصمة الوراثية DNA استخدم في قضايا النسب منذ ١٩٨٧ تم الأخذ به في المحاكم المصرية بجانب البصمات المختلفة ويعد ملك الأدلة في جميع الحوادث المختلفة، يجوز إثبات النسب بتحليل البصمة الوراثية للجنين في بطن أمه.

عبدالفتاح يحي المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية قال إنه وفق للمادة 4 من قانون الطفل «للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة» وتحليل البصمة الوراثية أحد أهم الوسائل العلمية في إثبات النسب.

وأشار إلى أن المؤسسة حصلت على إحصاء لعدد دعاوي النسب حتي عام 2016 يشير إلى أن لدينا ٦ آلاف دعوة إثبات نسب و١٢ ألف قضية إلغاء نسب ويتم إحالتها للجنة مدنية لتقييم إثبات النسب من عدمه، وعدم الأخذ بتحليل البصمة الوراثية وإقرار المحكمة أن ابن الزنا لا يجوز نسبه لأبويه لأنه ماء مهدر هو عقاب للطفل ومساواة واقعة الاغتصاب بالزنا رأي لا يجوز، فالفقهاء كان لديهم في مثل هذه القضايا مبدأ «القيافة» وهو يعتمد على مدى تطابق المولود مع الأب، وتحليل البصمة الوراثية تطور لهذا المبدأ.

أوضحت عزة سليمان، رئيس مؤسسة قضايا المرأة، أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر تعطي الحق لإثبات الطفل لأبوبه ومبدأ القيافة هو إقرار ضمني من الفقهاء بإجراء البصمة الوراثية وبالتالي الشريعة الإسلامية طبقت إجراءات البصمة وكان لديهم تفتح أكثر من الآن.