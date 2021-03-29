شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات بعد تعويم سفينة قناة السويس : هنيئًا لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير حمد الشامسي سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، إن الإنجاز العظيم الذي حققته مصر في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في ‎قناة السويس، يثبت للعالم أجمع كفاءة وقدرة المصريين على التعامل مع هذا الحادث العرضي وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وأضاف قائلا في تغريدة له على تويتر: «هنيئًا لمصر قيادة وشعبًا».

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،- منذ قليل- استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها قناة السويس.