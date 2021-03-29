شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات بعد تعويم سفينة قناة السويس : هنيئًا لمصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير حمد الشامسي سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، إن الإنجاز العظيم الذي حققته مصر في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، يثبت للعالم أجمع كفاءة وقدرة المصريين على التعامل مع هذا الحادث العرضي وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.
وأضاف قائلا في تغريدة له على تويتر: «هنيئًا لمصر قيادة وشعبًا».
وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،- منذ قليل- استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها قناة السويس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954