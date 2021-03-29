شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العماني يدعو المصريين للاستثمار في بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، المصريين أصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في سلطنة عمان، قائلا «اننا لدينا في السلطنة، مناخ امن وفق قوانين مسهلة جديدة وعناصر الاستثمار، وهناك رغبة لاعطاء العرب الأولوية وندفع بتسهيلات جديدة، مضيفا اننا نشجع من خلال لجنة رجال الأعمال العمانية المصرية ايضا للاستثمار في مصر.

وقال السفير العماني في تصريحات له، اننا متفاءلون بمرحلة جديدة للامة العربية ومصر لها دور، موضحًا أن السلطنة بحكم سياستها التي أرساها السلطان قابوس بن سعيد ليست سياسة حديثة لدينا شخصية عمانية قوامها وأساسها هو مفهوم الحوار وحل الاشكاليات بالحوار،

وحول تطورات الأوضاع في ليبيا، قال إن أزمة ليبيا تفاقمت لأننا تركنا الآخر يتصرف في الأزمة وكادت أن تكون مسرح لعمليات اجرام وإرهاب لولا الحكمة المصرية ومعالجة الوضع بالحوار..كذلك عمان استضافت حوار لتأسيس ما يسمى بالدستور الليبي والان يبنى عليه.

وحول زيارة وزير الخارجية السوري مؤخرًا إلى مسقط هل ستقوم السلطنة بدور وساطة، قال إن عمان لا تبحث عن ادوار لوساطة،اذا طلب من عمان ستقوم بكل ما يمكن القيام به وفق قناعاتها التي تحقق لجميع الاطراف الاستقرار والسلام والأمان، زيارة وزير الخارجية السوري اول زيارة خارجية يقوم بها إلى عمان، ولا شك ان هذه الزيارة نتيجة لمواقف عمان الدائمة في دعم أي حوار يقود إلى التوافق وامن وسلام سوريا، نعتقد ان الازمة السورية كان ينبغي إلا تصل إلى هذا المستوى، ونأمل ان تعود سوريا إلى الجامعة العربية فلا يجوز ان تكون خارجها على الإطلاق.

وعما إذا كانت سلطنة عمان ستقيم علاقات مع إسرائيل، قال إن الدول التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل هذا شأن سيادي لكل السلطنة لن تقيم علاقات مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية وهذا قيل من أعلى سلطة في عمان وانا اؤكد عليه كسفير لسلطنة عمان.

وحول تجربة مجلس التعاون الخليجي، قال السفير العماني إنه كأي كيان في النهاية بشر وارادات، وله نتائج كبيرة وملموسة، وبالطبع ما حدث خلال المرحلة الماضية من خلافات عطل العمل بعض الشيء في وتيرته المتسارعة، لكن الحقيقة أن الذي أسعدنا أن المجلس ظل متماسك رغم الازمة وهذا يعطينا رؤية تفاؤلية.

وحول دور الجامعة العربية، قال إن الجامعة مهمة للغاية ولا تستطيع أي دولة ان تقول انني ساستغنى عن الجامعة العربية، نعم هناك لغط كثير حول دور الجامعة، ولكن هنا نتحدث عن اهمية تطوير عمل الجامعة، مضيفًا أن الجامعة العربية تحتاج إلى نفخ في روح الارادة ولا غني عن اهميتها في تنسيق المواقف العربية.