شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يتفقد وحدة تراخيص مرور مدينة باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الاثنين، جولة تفقدية بمركز باريس، لمتابعة عدد من المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس.

حيث تفقد وحدة تراخيص مرور بمدينة باريس، والذي تم إنشاؤه علي مساحة 9 آلاف مترمربع بتكلفة 4 ملايين جنيه، يرافقه العميد محمد سيف مدير الإدارة العامة للمرور، حيث شملت أعمال التطوير إنشاء غرف للعمليات والفحص وصالة انتظار للجمهور مجهزة بأحدث وسائل العرض والنداء الآلي وعيادات طبية وقاعات مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واستراحة للأفراد.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تأثيث المبني إستعداداََ لإفتتاحه ودخوله الخدمة، وتجميل المنطقة المحيطة وتشجيرها.