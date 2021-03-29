شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى القاهرة: مبروك لمصر فتح قناة السويس ونفخر بشراكتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت السفارة الأمريكية فى القاهرة إلى الدولة المصرية التهنئة على تحرير سفينة ايفر جرين وفتح قناة السويس، مشيرا إلى فخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر في العديد من المجالات.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعى: "مبروك لمصر تحرير سفينة ايفر جيفن وفتح قناة السويس! تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر في العديد من المجالات، بما في ذلك تأمين الممرات المائية في العالم والموارد العالمية المشتركة، وهو جهد تعاوني لنفع العالم كله."

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أكد نجاح جهود تعويم السفينة الجائحة فى قناة السويس، معلنا عن استئناف الملاحة فى القناة بداية من اليوم.

وأضاف الفريق ربيع، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "إكسترا نيوز"، أن المنطقة التى جنحت فيها السفينة لم تتأثر بسبب وجودها، موجها الشكر الكبير إلى جميع العاملين الذين شاركوا فى عملية التعويم للسفينة، والجميع كان يعمل بجد واجتهاد على مدار اليوم لإنهاء هذه المهمة بشكل كامل.

وتابع الفريق ربيع: "كلمات الرئيس السيسى كان لها دورا معنويا على العاملين.. والرئيس كان يتابع بنفسه يوميا ما يحدث لتعويم السفينة.. وأكد لنا أننا نتعامل مع سمعة مصر.. وهذه الجملة كانت محركا لنا من أجل إتمام المهمة.. ونشعر الفخر بعد هذه الأزمة لأننا نقف بقوة من أجل البلد".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الخبرة المصرية المتراكمة كان لها دورا كبيرا فى تسهيل وعمليات الإنقاذ والملاحة ونجاح عملية التعويم لمثل هذه السفينة العملاقة.