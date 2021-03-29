شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تفتتح جناح العمليات المجمعة بتكلفة 130 مليون جنيه بالدمرداش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مستشفيات جامعة عين شمس بافتتاح عدد من التجديدات بمستشفى الدمرداش وعين شمس التخصصى، وذلك الخميس المقبل، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور إشرف عمر عميد كلية الطب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الانور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير العام لمستشفى الدمرداش الجراحى، والدكتور وليد أنور المدير العام لمستشفى عين شمس التخصصي.

وتشمل الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش الجامعى بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، وقسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه، ومجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه والمجمع الإدارى بتكلفة 5 ملايين جنيه.

كما تشمل الافتتاحات، الجراچ متعدد الطوابق، وتطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة 240 مليون جنيه، بالإضافة إلى جناح العمليات الصغرى بمستشفى عين شمس التخصصى والذى يشمل 4 غرف عمليات بتكلفة 35 مليون جنيه إلى جانب وحدة الأشعة، وجناح الرنين المغناطيسى الجديد بتكلفة 36 مليون جنيه ووحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة 10 ملايين جنيه.