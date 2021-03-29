شكرا لقرائتكم خبر عن حماية النيل تشن حملة بأسيوط وتنفذ 12 قرار إزالة بمسح 900 متر مربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بأسيوط، حملة لإزالة التعديات المقامة على النهر، تم خلالها تنفيذ 12 قرار ازالة عبارة عن مبانى من أسوار وأحواش من البلوك الأبيض ومونه الأسمنت بمسطح 900 مربع بناحيه جزيرة الطوابية التابعة لمركز الفتح، بوجود قوات الشرطة وتحت اشراف مهندسى الإدارة.



وتشن الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية لمراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل والتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها أن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.

ويتم بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، والمضى قدمًا فى تنفيذ كافة الإزلالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.



وكان قد صدر قرار فى وقت سابق بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية حيث يوجد مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.