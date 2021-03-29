شكرا لقرائتكم خبر عن نادى قضاة مصر : طواقم "القناة" سطرت ملحمة وطنية فى تعويم السفينة إيفر جيفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إن طواقم العاملين بهيئة قناة السويس سطروا ملحمة وطنية في تعويم السفينة" إيفرجيفين" العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، والتي تحدث عنها العالم الآن، بسواعد وفكر مصري صميم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، في بيان له أصدره منذ قليل، أن نادى القضاة بعث ببرقية تهنئة إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمناسبة انتهاء أزمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحي للقناة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادى القضاة في بيانه، إلى أن البرقية كان نصها كما يلى: - "يسعدني نيابة عن قضاة مصر، أن أتوجه لكم - ولكل الأطقم العاملة بهيئتكم الموقرة- بعظيم التقدير والامتنان، على مجهوداتكم الكبيرة في إنهاء أزمة السفينة " إيفرجيفين" العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، والتي أثبتم فيها عظمة وقدرة أبناء مصر، وسطرتم ملحمة وطنية في تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الأن، بسواعد وفكر مصري صميم.

وأشار رئيس نادي القضاة في برقيته لرئيس هيئة قناة السويس، إلى أن" المصريين لن توقفهم عثرة، ولن يمنعهم عارض من التقدم، نحو رقي الوطن ورفعته، وفي الشدائد تظهر معادن الرجال، فكل التحية لكم ولكل الطواقم على مجهوداتكم الوطنية المخلصة، ونثمن إدارتكم لتلك الأزمة".

وفى نفس الإطار، أشاد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية، بنجاح الجهود المصرية في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم الصعوبة البالغة لهذا الأمر .

وأكد علي الدور الكبير للقيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تسهيل انهاء هذه الأزمة، موضحا أن السفينة ايفرجرين والتي تزن 200 ألف طن ويصل طولها إلي 400 متر واسفر جنوحها عن توقف حركة الملاحة في قناة السويس لعدة أيام كبدت التجارة العالمية مجموعة من الخسائر أعادت إلي الاذهان أهمية هذه الممر المائي المصري، حيث يقدر خبراء التجارة العالمية حجم الخسائر التي ترتبت علي توقف الملاحة بالقناة بحوالي 400 مليون دولار لكل ساعة من التأخر، كما ارتفعت أسعار النفط العالمية بجوالي 4% كما علقت 321 سفينة تحمل بضائع تقدر بحوالي 9.6 مليار دولار كما ارتفعت سعر شحن السفينة الواحدة عبر رأس الرجاء الصالح بحوالي 300 ألف دولار وتضاربت قيمة الشحن بين الصين وأوروبا بحوالي 4 أضعاف.

وأضاف العربي أن قناة السويس تشهد سنويا مرور حوالي 12% من إجمالي حجم التجارة العالمية أي حوالي 1.1مليار طن من البضائع لتكون الرابط الدولي الأهم لحركة التجارة بين قارات العالم.

وقال رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية إن نجاح المصريين في إعادة الأمور إلي نصابها الصحيح رسالة طمانة للعالم أجمع علي تلبية احتياجاته ومرور البضائع عبر قناة السويس التي تعتبر محورا مهما من خلال هذا الشريان الملاحي الأكثر أهمية.

وأشاد العربي بتضافر الجهود المصرية موجها الشكر لكل مصري ساهم في حل هذه الأزمة قائلا إن المصريون أثبتوا أنهم علي قدر المسئولية ودائما يدافعون عن حق بلادهم وتراث أجدادهم .