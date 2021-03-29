شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى بالقاهرة عن تعويم السفينة: مثير للإعجاب.. مبروك لمصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على حسابه الرسمى بموقع تويتر، معلقًا على نجاح مصر في تعويم سفينة الحاويات البنمية التي أغلقت قناة السويس لأيام، بسبب جنوحها.

وقال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى: مبروك لمصر والعالم من أجل تعويم ناجح لسفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس، وهو عمل مثير للإعجاب من قبل جميع المعنيين، تهانينا .

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أعلن نجاح جهود هيئة قناة السويس في إعادة تعويم السفينة البنمية العملاقة (EVER GIVEN) والتي جنحت بقناة السويس.

وقال ربيع- في بيان، إنه من المقرر إقامة مؤتمر صحفي، مساء اليوم؛ لاستعراض كافة الجهود التي بذلها رجال الهيئة في إعادة تعويم السفينة وإعادتها إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى، وإلقاء الضوء على تفاصيل عودة حركة الملاحة بقناة السويس عقب إعادة تعويم السفينة.

وكانت سفينة الحاويات قد جنحت بالكيلومتر (151) ترقيم القناة خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام الثلاثاء الماضي، حيث قامت وحدات الإنقاذ وقاطرات هيئة قناة السويس بمحاولات الإنقاذ للسفينة الجانحة بعرض قناة السويس منذ اللحظة الأولى.

وذكرت الهيئة، في بيان في وقت سابق، أن الحادث قد وقع بسبب انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية؛ نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها وهو ليس السبب الرئيسي لكنه جزء من مجموعة أسباب متتالية أدت إلى هذا الحادث.

يشار إلى أن سفينة الحاويات البنمية يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.