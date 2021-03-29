شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فرحة الشناوى .. «درة تاج الدقهلية» رحلت بـ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، وفاة الدكتورة فرحة الشناوى أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة المنصورة ونائب رئيس الجامعة الأسبق وعضو مجلس النواب.

وكتبت الجامعة على صفحتها الرسمية: «ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع منسوبى الجامعة الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوى- أستاذ المناعة بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأسبق وعضو مجلس النواب المصرى والذي وافتها المنية، تغمدها الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنها فسيح جناته وأنزل على أهلها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعتها النائبة ضحى عاصى عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية على صفحتها الشخصية قائلة: «خبر حزين ومؤلم وفاة دكتورة فرحة الشناوى درة تاج الدقهلية تاريخ من العطاء وبدون مقابل لابناء الدقهليه والمرأه والطفل المصرى».

وأضافت: «عقلها كان متقدا لآخر لحظة وقلبها كله أحلام من أجل الدقهلية ومن خلال مجلس النواب، وكان آخر حديث بيننا كونى عضوة في لجنة الثقافة عن رغبتها في تحويل قرية طماى الزهايرة إلى متحف لأم كلثوم، رحمها الله وسأسعى إذا اعطانى الله العمر لتحقيق طلبها الأخير معى».

وكانت الدكتورة فرحة الشناوى أصيبت بفيروس كورونا وتم احتجازها في إحدى المستشفيات بالقاهرة ولكن حالتها تدهورت ودخلت العناية المركزة حتى توفيت متأثرة بإصابتها.

يذكر أن الدكتورة فرحة الشناوى، هي أول سيدة تشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الجامعة، وقد تبنت خلال عمادتها فكرة إنشاء برنامج «مانشستر» الطبى من خلال شراكة بين كلية طب المنصورة وجامعة «مانشستر» الإنجليزية والذى أصبح من أنجح البرامج التعليمية في مصر.

وأسست أول مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السرى بجامعة المنصورة وهو أول مركز متخصص في تلك الأبحاث وهي مديرها حاليا، وبجوار عملها العام نجحت في مجال البحث العلمى بمجال تخصصها في المناعة بالإضافة لأبحاثها حول الخلايا الجذعية من الحبل السرى. وكرمها السفير الفرنسى بالقاهرة وحصلت على وسام «ضابط عظيم» من فرنسا وهو أعلى وسام يمنح للعلماء. كما أسست المركز الثقافى الفرنسى لتعليم اللغة الفرنسية للشباب وإتاحة فرص متنوعة لهم للحصول على منح علمية ودراسية بفرنسا.

كما تشغل منصب مقرر المجلس القومى للمرأة لإسهاماتها في تبنى قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيل المرأة، وحصلت على العديد من الجوائز العلمية ومن الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية من أهمها: جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 في مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمى وجائزة فارس عام 98 من الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسى في يوم المرأة المصرية عام 2018 ثم عينها عضوا بمجلس النواب عن محافظة الدقهلية في عام 2021.