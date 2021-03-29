شكرا لقرائتكم خبر عن نادي قضاة مصر يهنئ رئيس هيئة قناة السويس بانتهاء أزمة السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن ببرقية تهنئة إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمناسبة انتهاء أزمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحي للقناة.

وقال رئيس نادي القضاة في بيان، الإثنين: «يسعدني نيابة عن قضاة مصر، أن أتوجه لكم- ولكل الأطقم العاملة بهيئتكم الموقرة- بعظيم التقدير والامتنان، على مجهوداتكم الكبيرة في إنهاء أزمة السفينة «إيفرجيفين» العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، والتي أثبتم فيها عظمة وقدرة أبناء مصر، وسطرتم ملحمة وطنية في تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الأن، بسواعد وفكر مصري صميم».

وأضاف رئيس نادي القضاة أن «المصريين لن توقفهم عثرة، ولن يمنعهم عارض من التقدم نحو رقي الوطن ورفعته. وفي الشدائد تظهر معادن الرجال. وكل التحية لكم ولكل الطواقم على مجهوداتكم الوطنية المخلصة، ونثمن إدارتكم للأزمة».