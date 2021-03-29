شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة مصرية بـ100 راجل بمشاركة مايا مرسي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاجتماع الثالث لمبادرة مصرية بـ100 راجل، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونخبة من سيدات مصر بالخارج بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من شباب مصر الدارسين بالخارج، من المشاركين بمركز وزارة الهجرة للحوار، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورائدات مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، الذي أطلقته الوزارة في العام 2017، تزامنا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية.

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء اليوم بالإشادة بجهود رجال مصر، وأبطال هيئة قناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع، في تعويم السفينة البنمية الجانحة «إيفر جيفن»، وقالت: «رجال يعملون ليل ونهار على مدار الساعة ليعلنوا للعالم أن مصر تستطيع بقيادة سياسية حكيمة وواعية قادرة على إدارة الأزمة، وأن يد الله معنا»، مهيبة بالجميع الحصول على أي معلومات عن مصر من المصادر الرسمية وتحري الدقة.

وهنأت وزيرة الهجرة الدكتورة مايا مرسي، بمناسبة موافقة البرلمان المصري على تعديل القانون لتجريم ختان الإناث في مصر، ما يعد انتصارا للمرأة المصرية وترجمة لجهود كبيرة قام بها المجلس القومي للمرأة بدعم من القيادة السياسية.

وتابعت: «أننا لا يمكن أيضا أن نغفل تحرك القيادة السياسية الفوري لموقع حادث قطاري سوهاج ومتابعة موقف الوفيات والمصابين»، مؤكدة أنه لا مجال للتراخي في الدولة وأن مصر تنهض من جديد.

وأكدت الوزيرة أن لقاء اليوم يأتي بمشاركة الدكتورة مايا مرسي للرد على استفسارات المصريين والمصريات بالخارج حول وضع المرأة المصرية وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من قضايا المرأة.

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصر تسهد عهدًا استثنائيًا بدعم وايمان القيادة السياسية بها، والحفاظ على حقوقها في المجالات المختلفة: السياسية والاقتصادية، وكذلك مشروعات القوانين التي تخدم المرأة المصرية وتمنحها المكانة اللائقة بدورها في الداخل والخارج.

وثمنّت الدكتورة مايا مرسي مشاركة المصريات بالخارج واحتضان وزارة الهجرة للشباب المصريين الدارسين بالخارج، مشيدة بدعم الدولة المصرية لجهود المجلس القومي للمرأة، وبجهود وزارة الهجرة مع عظيمات مصر بالخارج وما منحه الدستور لسيدات مصر من مكتسبات.

وردًا على أسئلة السيدات المصريات بالخارج، أوضحت د. مايا مرسي أن نجاح كل سيدة مصرية بالخارج أبلغ رسالة ودعم يمكن تقديمه لصورة الدولة المصرية، فضلا عن نشر الوعى بجهود الدولة المصرية في تمكين المرأة على منصات التواصل الاجتماعي، وما حققته من مكتسبات خلال السنوات الست السابقة.

وأكدت د. مايا مرسي أن مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس يتلقى شكاوى السيدات عبر الخط المختصر 15115 ويعمل على تقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات في مصر، مؤكدة أن هناك آلاف من هذه الشكاوى يتم حلها، موضحة أن وزارة الهجرة لا تألو جهدا في مساعدة المصريات بالخارج.

وفي ختام اللقاء، أشادت وزيرة الهجرة بالعرض الثري الذي قدمته الدكتورة مايا مرسي، والاستعراض السريع لجهود الدولة المصرية والقوانين التي تم استحداثها لحماية المرأة المصرية، والردود التي قدمتها للمصريات بالخارج والشباب الدارسين بالخارج.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن مبادرة مصرية بـ100 راجل تهدف إلى ربط المصريات في الخارج بالوطن والمشاركة في جهود التنمية المختلفة، وهو ما قدمناه في زيارة الواحات البحرية والترويج للتمور المصرية الفاخرة، بجانب دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة فيها وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.

وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»

وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»

وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»

وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»

وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»

وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»

وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»

وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»

وزيرة الهجرة تعقد الاجتماع الثالث لمبادرة «مصرية بـ100 راجل»