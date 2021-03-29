شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستبحر مجددا؟.. شركة السفينة الجانحة تكشف مصيرها بعد انتهاء أزمة تعطيل قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «إيفر جرين» المشغلة لسفينة الحاويات «إيفر جيفن» المعروفة إعلاميًا بالسفينة الجانحة، أنه سيتم فحص السفينة للتأكد من مدى صلاحيتها للإبحار بعد تعويمها في جنوب قناة السويس حيث كانت تسد حركة مرور السفن منذ نحو أسبوع.

وأضافت الشركة المسجلة في تايوان، والتي تستأجر السفينة، في بيان، أن القرارات المتعلقة بشحنة السفينة ستُتخذ بعد فحصها، وأنها ستنسق مع مالك السفينة بعد انتهاء التحقيقات، بحسب «رويترز».

وأشارت الشركة إلى أن نتيجة الفحص الذي ستجريه على السفينة الجانحة، ستحدد ما إذا كان يمكن للسفينة استئناف خدماتها المقررة، لافتة إلى أنه سيتم نقل السفينة إلى البحيرة المرة الكبرى لتنفيذ عملية الفحص.

وفي سياق متصل أكدت شركة «بي.إس.إم»، التي تتولى الإدارة الفنية، في بيان لها أنه ليس هناك تقارير عن حدوث تلوث أو أضرار بالشحنة المحمولة على السفينة، وأن التحقيقات الأولية تستبعد حدوث أي عطل ميكانيكي أو في المحرك كسبب لجنوح السفينة.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن عن نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة صباح اليوم الإثنين، وتحركت السفينة بشكل طبيعي الساعة الثالثة عصرًا.

وتم الإعلان مساء الثلاثاء الماضي عن جنوح السفينة بالكيلومتر١٥١ ترقيم القناة، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، نتيجة ضبابية الرؤية الناتجة عن سرعة الرياح التي بلغت 40 عقدة، بالإضافة إلى هبوب عاصفة ترابية على البلاد، الأمر الذي تسبب في تعليق الملاحة وتوقف سير حركة السفن في القناة إلى أن تم تعويم السفينة.

يشار إلى أن سفينة الحاويات البنمية يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.