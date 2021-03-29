شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن قها 3 ساعات غدا (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها، اعتباراً من الساعة الثانية عصر يوم الثلاثاء الموافق 30 / 3 / 2021، حتى الساعة الخامسه مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة- في بيان - أن الانقطاع يأتى نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى الدفع بسيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من الانقطاع طوال فترة أعمال غسيل الشبكات.