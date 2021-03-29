شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة تصل لـ8 آلاف جنيه.. قبل انتهاء المهلة: لا تنسى الملصق الإلكتروني لسيارتك (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت وزارة الداخلية مالكي المركبات بكافة الأنواع، بضرورة التوجه إلى إدارات المرور، من أجل تركيب الملصق الإلكتروني، قبل يوم 30 مارس عامنا الحالي 2021، فهو الموعد النهائي لتركيب الملصق على المركبات، مؤكدة أن المتغافلين لتركيب الملصق الدعائي، سوف تطبق عليهم إجراءات قانونية، تشمل إطلاق غرامات وسحب تراخيص المركبات المخالفة.

تواصل وحدات المرور بالوزارة على مستوى الجمهورية، استقبال قائدي المركبات من أجل تركيب الملصق الإلكتروني، والذي يعد وفقًا لبيان الداخلية خطوة مهمة بهدف تطبيق منظومة إلكترونية للمرور، أما تركيب الملصق الإلكتروني يتم تنفيذه على السيارات سارية الترخيص، بعدما يتقدّم سائقها بطلب تركيب ملصق إلكتروني بالإضافة إلى سداد الرسوم المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني «بوابة مرور مصر».

فيما يستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة التاسعة مساء يوميًا، الذي من شأنه تيسير الإجراءات وتركيب الملصق الإلكتروني غدًا، وقبل انتهاء المهلة النهائية للملصق الإلكتروني، تعرف على شريحة تحديد هوية السيارات والغرامة التي سينفقها المتقاعسين عن دفع رسوم ذلك المُلصق:

- هي عبارة عن شريحة لتحديد هوية السيارة، وتحتوي على ذاكرة صغيرة تضم معلومات عن السيارة، مثل مدة الترخيص ورقم الموتور ومعلومات أكثر عن السيارات.

- تشمل الشريحة معلومات عن مالك السيارة والبريد الإلكتروني له ورقم الهاتف، من أجل تسهيل إمكانية التواصل مع قائد السيارة.

- الملصق يصرف لكل سيارة، ولا يمكن نقله من مكانه إلى أي مكان ثاني في السيارة أو إتلافه.

- يتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة، في منطقة مُخصصة للملصق، ويتضمن شريحة ذكية مدون عليها بيانات السيارة، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام عنها إلكترونيًا، وعند انتزاعه يتلف.

- نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على صرف ملصق إلكتروني لكل مركبة، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه».

- ونصت المادة رقم 78 من قانون المرور الجديد على أن عدم وضع ملصق إلكتروني أو إتلافه أو إخفاءه أو التأثير عليه، بما يفقد صلاحيته، يعتبر من الجرائم المرورية من الفئة (ج).