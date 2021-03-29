شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان الإثنين، تنفيذ حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 25 قضية تموينية متنوعة.

أسفرت الحملات عن ضبط قضية سلع منتهية الصلاحية و3 قضايا مخالفات مخابز بلدي، وقضية استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و3 بيع بأزيد من التسعيرة و7 عدم إعلان عن الأسعار، و11 عدم حمل شهادة صحية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتمت إحالتها إلى النيابة المختصة.