شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن قطع المياه 8 ساعات عن مركز البدرشين (اليوم والموعد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها لمدة ٨ ساعات اعتباراً من ٨ مساءً يوم الثلاثاء ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ إلى الساعة ٤ صباحاً يوم الأربعاء ٣١ / ٣ / ٢٠٢١، نظراً لتنفيذ أعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية وبيارة المياه العكرة بمحطة مياه البدرشين.



وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فوراً.