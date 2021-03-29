شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عمل قناة السويس بكامل طاقتها.. أين ستذهب السفينة الجانحة بعد إعادة تعويمها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، حيث إنها في طريقها الآن للبحيرات المرة.

وذكرت مصادر بقناة السويس، أنه من المنتظر عبور السفن الموجودة بانتظار قناة السويس طبقا لدورها وتشغيل القناة بكامل طاقتها اليوم.