شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده في جاليرى ضي 3 أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، بقاعتيه بالمهندسين، مساء السبت المقبل 3 أبريل، معرضًا استيعاديا للفنان الكبير يحيى عبده العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة، ويفتتح المعرض في تمام الساعة السابعة مساء بحضور عدد كبير من رواد الفن التشكيلي، ويستمر لمدة شهر.

والفنان يحيى عبده من مواليد 1950 بمدينة رشيد بمحافظة الجيزة، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والأول على الدفعة 1976م، وحصل على ماجستير في الرسوم المتحركة تحت عنوان (الرسوم المحركة عند والت ديزني)، وتعد أول رسالة ماجستير بشعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1984م، ثم عُين عميدا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1/8/ 2005م حتى 2008م ويعمل حاليًا أستاذ لفنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

رشحته وزارة الثقافة لتمثيل جمهورية مصر العربية في بينالي الفنون الإسلامية بدولة الجزائر 2006م، ورشحته جامعة حلوان لتمثيل جمهورية مصر العربية في المهرجان الفني بالقيروان وعرض أعماله الفنية بالمعهد العالي للفنون والحرف وإلقاء محاضرات وإقامة ورش عمل هناك 2006م.

وهو عضو مؤسس بنقابة الفنون التشكيلية منذ عام 1976م، والمهن السينيمائية منذ عام 1976م وعضو اللجنة العليا للإشراف على تصميم وطباعة أوراق البنكنوت بالبنك المركزي المصري سابقا وعلى تصميم طوابع البريد بالهيئة القومية للبريد سابقا .

أقام العديد من المعارض الشخصية منها معرض بعنوان«رؤية فنية معاصرة لكتاب كليلة ودمنه» بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 1988م، ومعرض بعنوان «أماكن في الوجدان» بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 2003م ومعرض «من فيض الأسماء الحسنى» بقاعة الباب بدار الأوبرا 2016م.

ومن المعارض الجماعية التي شارك بها معرض اليوبيل الماسي لكلية الفنون الجميلة القاهرة 1983م، ومعرض الفنون الإسلامية 1997م ومعرض الفن والعطاء لفناني مصر 2007م.

ومن الجوائز التي حصل عليها الجائزة الأولى على محافظة البحيرة 1963م في المسابقة الفنية الكبرى في الاحتفال القومي للمحافظة ورشحته جامعة حلوان بمصر وهيئة الإغاثة العالمية بالمملكة العربية السعودية كأول فنان مصري وعربي لنيل جائزة الملك فيصل العالمية 1996م، وشهادة تقدير من مهرجان القيروان بتونس واوسكار المهرجان 2006م، شهادة تقدير وأوسكار العيد المئوي لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2008م، وغيره من الجوائز.