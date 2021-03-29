شكرا لقرائتكم خبر عن عاد للهبوط.. سعر الذهب في مصر وعالميًا فى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 29 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع سعر الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 29 مارس 2021 للأسف بعدما حقق ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات صباح اليوم .

وعالميا واصل سعر الذهب انخفاضه الذي بدأه في الصباح متأثرا بارتفاع مؤشر الدولار الذي يسير في اتجاه معاكس للذهب بعدما لجأ إليه المستثمرون كملاذ أكثر أمانا من الذهب.

ويشهد سعر الذهب منذ فترة حالة من عدم الاستقرار والتذبذب خلال ساعات اليوم الواحد حيث يشهد المعدن الأصفر نوبات هبوط وارتفاع على مدار الساعة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارا في مصر في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 29 مارس 763.42 جنيه للقيراط بينما حقق في الصباح 764.91 جنيه للقيراط، وكان في نهاية تعاملات الأمس الأحد 28 مارس، 763.87 جنيه للجرام.

كما سجلت الأوقية «الأونصة» عيار 24 قيراطًا في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 29 مارس 2021 سعر 1،725.11 $ بينما كانت في بداية تعاملات اليوم 1,729.39$، وكانت في نهاية تعاملات الاحد 1,732.62$ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر منتصف التعاملات اليوم الإثنين 29 مارس

1- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراطًا في مصر 27،137.32 جنيه وعالميا 1,725.11 $

2- سعر الذهب عيار 24 قيراطا في مصر 872.49 جنيه وعالميا 55.46 $

3- سعر الذهب عيار 22 قيراطا في مصر 799.78 جنيه وعالميا 50.84 $

4- سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر 763.42 جنيه وعالميا 48.53 $

5- سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر 654.36 جنيه وعالميا 41.60 $

6- سعر الذهب عيار 14 قيراطا في مصر 508.95 جنيه وعالميا 32.35 $

7- سعر الذهب عيار 12 قيراطا في مصر 436.24 جنيه وعالميا 27.73 $

8- سعر الذهب عيار 10 قراريط في مصر 363.54 جنيه وعالميا 23.11 $

سعر الذهب في بداية التعاملات صباح الإثنين 29 مارس

1- سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراطا في مصر 27،187.15 جنيه وعالميا 1,729.39

2- سعر الذهب عيار 24 في مصر 873.31 جنيه وعالميا 55.55

3- سعر الذهب عيار 22 قيراطا في مصر 800.75 جنيه وعالميا 50.94$

4- سعر لذهب عيار 21 قيراطا في مصر 764.91 جنيه وعالميا 48.66$

5- سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر 655.64 جنيه وعالميا 41.71$

6- سعر الذهب عيار 14 قيراطا في مصر 511.40 جنيه وعالميا 32.53$

7- سعر الذهب عيار 12 قيراطا في مصر 437.09 جنيه وعالميا $27.80

8- سعر الذهب عيار 10 قراريط في مصر 364.54 جنيه وعالميا 23.19$

سعر الذهب في نهاية تعاملات يوم الأحد 28 مارس 2021

1- سعر أوقية الذهب عيار 24 قيراطا في مصر 27،150.18 جنيه وعالميا 1,732.62$

2- سعر الذهب عيار 24 قيراطا في مصر 872.12 جنيه وعالميا 55.66$

3- سعر الذهب عيار 22 قيراطا في مصر 799.66 جنيه وعالميا 51.03$

4- سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر 763.87 جنيه وعالميا 48.75$

5- سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر 654.75 جنيه وعالميا 41.78$

6- سعر الذهب عيار 14 قيراطا في مصر 510.70 جنيه وعالميا 32.59$

7- سعر الذهب عيار 12 قيراطا في مصر 436.50 جنيه وعالميا 27.86$

8- سعر الذهب عيار 10 قراريط في مصر 364.04 جنيه وعالميا 23.23$

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