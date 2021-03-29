شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف على معرض إسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أروقة معرض إسكندرية التاسع للكتاب الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، في أرض كوتة الأزاريطة في الإسكندرية، والذي جرى تنظيمه خلال الفترة من ٢٦ مارس حتى ٣ أبريل المقبل، إقبالا ضعيفًا، اليوم الاثنين، في اليوم الرابع للمعرض.

وحرص الناشرون في المعرض على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للزائرين والسماح بحضور 50% فقط من السعة الاستيعابية للمعرض، وبلغ عدد الزائرين للمعرض منذ الافتتاح وحتى الآن نحو ٤٠٠٠ زائر ويشارك فيه 90 ناشرا.

وكان افتتح المعرض الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذي يضم قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة الأهرام ودار المعارف ومكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب، ويضم جناح هيئة الكتاب ١٥٠٠ عنوان من إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل، مثل سلسلة رؤية وأحدث إصداراتها كتاب هؤلاء هم الإخوان، وكتب النشر العام ومنها السد العالى، بالإضافة إلى ركن الإبداع السكندرى للمؤلفين والمبدعين من أبناء الإسكندرية، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة وكتب الأطفال، والكتب الأجنبية، بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪، فضلا عن جناح الكتاب المخفض كنوز هيئة الكتاب، ويضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة بقيمة جنيه واحد.

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)

باجراءات احترازية وحضور 50% من السعة .. اقبال ضعيف على معرض اسكندرية للكتاب فى اليوم الرابع (صور)