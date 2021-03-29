شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جزر القمر: محمد صلاح أيقونة للقارة الأفريقية ومباراة المنتخبين «شكلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير جزر القمر في القاهرة عطاء أفندي، إن مباراة منتخب بلاده مع المنتخب الوطنى، ستكون لها طابع خاص، رغم كونها مباراة شكلية «تحصيل حاصل» وتسودها أجواء من الود والمحبة ولا توجد حساسية بين المنتخبين بعدما حسما التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام العام القادم بالكاميرون.

وأضاف السفير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن المنتخبين سيدخلان اللقاء بأعصاب هادئة وبدون ضغوط لعدم وجود منافسة في مسألة الصعود، كما أن البلدين تجمعهما أواصر وطيدة وروابط الإسلام والعروبة والانتماء لإفريقيا.

وأوضح أفندي أن اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى محبوب عالميا ولدى أبناء شعبه (جزر القمر)، بعدما نجح في التألق وكتابة تاريخ في أقوى دورى لكرة القدم مع فريقه ليفربول وبات واحدا من أفضل اللاعبين عالميا ويعتبر فخر للقارة الأفريقية.

وانتقد السفير قرار عدم حضور الجماهير المباراة بالرغم من سعة الاستاد الكبيرة والتى تسمح بحضور 100 ألف مشجع، مضيفا كنا نتمنى السماح بدخول أعداد كبيرة حتى يتمكن أبناء الجالية من مؤازرة المنتخب والاستمتاع بالنجوم في اللقاء لكن في النهاية نحترم أي قرارات وهدفنا خروج المباراة في جو من الود والمحبة وبدون حدوث ما يعكر الصفو.