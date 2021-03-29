شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع أعمال النظافة بقرى المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، الاثنين، إنه تابع بنفسه تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية القروية بمدينة قلين.

وشدد رئيس مدينة قلين في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على رؤساء الوحدات القروية بمتابعة ذلك، وذلك تحت إشراف النواب بالمركز والمدينة، كما تم متابعة الأعمال الجارية بقرية الحصة ومتابعة أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة على مستوى قرى الوحدة المحلية بالغنيمي، إضافة لمتابعة أعمال النظافة بالمدينة والقرى ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع وأحياء المدينة، ومتابعة أعمال فض الأسواق الأسبوعية ومنع التجمعات والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حيث تم التفتيش على المحلات والكافيهات والسيارات بمدينة قلين لمتابعة تنفيذ ذلك والالتزام وذلك حرصا على سلامة المواطنين.