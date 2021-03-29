محافظ القاهرة: رفع كفاءة الشوارع والميادين فى مسار موكب المومياوات الملكية

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تواصل جهودها المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة استعدادًا لحدث نقل المومياوات الملكية الذى ينتظره المصريون والعالم.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لأعمال رفع كفاءة مسار المومياوات الملكية منذ خروجها من المتحف المصرى بالتحرير حتى وصولها لمتحف الحضارات بالفسطاط.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أجهزة المحافظة تواصل استعداداتها للحدث الكبير الذى يعد الأول من نوعه فى العالم لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لمتابعة هذا الحدث الفريد والموكب المبهر عبر شاشات التليفزيون مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة تعمل على خروجه بالشكل اللائق باسم مصر وعظمة الأجداد.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة تكثف من أعمالها لرفع كفاءة مسار موكب المومياوات الملكية منذ خروج الموكب من ميدان التحرير وانطلاقه ليجوب شوارع القاهرة حتى الوصول إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مع رفع كفاءة الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب.

وشدد محافظ القاهرة على مراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة أى تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة والعناية بنظافة أسطح وواجهات العقارات ورفع كفاءة الإنارة ودهان أسوار الكبارى وإزالة الملصقات والكتابات المشوهة لها، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات وإخلاء الأرصفة تماماً منها ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة.

والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بشباب مبادرة "جمل مدينتك" والتى تنظمها محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وينفذها الشباب فى الفترة من 19 مارس حتى 5 أبريل فى جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة أثناء مشاركتهم الأجهزة التنفيذية فى تجميل مسار المومياوات من ميدان التحرير حتى متحف الحضارات حيث يشاركون فى طلاء الأرصفة ووضع بانرات للتعريف بأبرز المشروعات القومية للدولة المصرية قديماً وحديثًا.

وأشاد محافظ القاهرة بعمل الشباب المشاركين فى المبادرة ووعيهم الوطنى بأهمية هذا الحدث الكبير ورغبتهم فى المشاركة فيه بأعمال تستهدف خدمة المجتمع.

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية فى نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.

ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيى السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.