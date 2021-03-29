شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. اختيار مصر لإلقاء كلمة منتدى الشباب الدولى لمكتب الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى منتدى الشباب الدولى السنوى أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة" Youth Forum" الذى عقد فى فيينا - النمسا " أون لاين " بسبب الظروف الراهنة وكإجراء احترازى للوقاية من كورونا، تحت عنوان " الوقاية من استخدام المخدرات " وقامت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا بافتتاح فعاليات المنتدى بمشاركة وفود 43 دولة بعدد 66 شاب وفتاة على مستوى العالم وعدد من السفراء وممثلى الدول ورؤساء مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا-النمسا، على مدار 5 أيام فى الفترة من 29 مارس الجارى ويستمر حتى 2 أبريل المقبل وذلك بناءا على دعوة من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالنمسا لمشاركة الصندوق مع ترشيح أحد القادة من الشباب المتطوعين لتمثيل مصر فى المنتدى.

ويأتى ذلك فى إطار الاجتماع الوزارى رفيع المستوى للجنة العليا للمخدرات (CND) فى دورته الرابعة والستين والتى ستعقد خلال الفترة من 12- 16 أبريل 2021، بمشاركة الصندوق.

وقام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، باختيار المتطوعة "ردينة أبو العينين " أحد قادة الشباب المتطوعين لدى الصندوق بمحافظة القاهرة لتمثل مصر فى منتدى الشباب الدولى فى مجال المخدرات الذى يعقد حاليا فى فيينا" أون لاين " نظرا للظروف الراهنة وكإجراء احترازى للوقاية من كورونا، بعد أن تم اختبارها من قبل الصندوق والأمم المتحدة، وقامت المتطوعة "ردينة " بالمشاركة فى الكلمة الافتتاحية ويعد ذلك أول مرة بأن تشارك مصر فى القاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى، حيث تم اختيار 7 ممثلين من عدد 66 مشارك من 43 دولة، لإلقاء البيان فى الحفل الافتتاحى من ضمنهم مصر، وتم عرض تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق والذى يصل عددهم لـ 30 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظات الجمهورية ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان وكيفية استثمار الشباب فى قضية الوقاية من المخدرات عن طريق "بيوت التطوع" داخل العديد من الجامعات المصرية لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطى المخدرات حيث يمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين، ولاقت تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق إشادة كبيرة من جانب لجنة المنتدى الدولي.

من جانبه صرح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بانه خلال فعاليات المنتدى تم عرض تجربة الشباب المتطوعين لدى الصندوق فى تنفيذ مبادرات التوعوية للوقاية من تعاطى المخدرات، حيث يقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة التى تتماشى مع الفئات المختلفة للوقاية من الإدمان سواء للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ضمن مبادرة "مصلحتك " وأيضا تنفيذ أنشطة توعوية للسائقين والحرفيين وطلاب المدارس والجامعات بجانب أيضًا تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات " والتى تتضمن زيارات منزلية للتواصل بشكل مباشر مع الأهالى فى هذه المناطق لتعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، كذلك عرض كيفية اختيار رؤساء وحدات التطوع من الشباب ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين لدى الصندوق بأسلوب ديمقراطى حر، حيث ينتخب المتطوعون لدى الصندوق فى كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إدارى محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق على خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب فى العمل التطوعى ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع فى المجالات التى تتفق مع قدراته واهتماماته فيثرى سيرته الذاتية وخبراته العملية والعلمية.

جدير بالذكر أنه يتم دعوة الشباب من مختلف دول العالم لمنتدى الشباب الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالنمسا لتقديم أنشطة وخطط الوقاية والآراء لتعزيز الصحة والسماح للتواصل بين المشاركين والتعلم من تجارب مجموعات الشباب الأخرى من مناطق مختلفة من العالم، وعمليات صنع السياسات العالمية والمناقشات الحالية فى مجال المخدرات وخفض الطلب من خلال المناقشات التشاركية التى يسّرها خبراء المكتب، وبناء على تجارب وآراء الشباب المشاركين، سوف يؤدى إلى وضع بيان مشترك من قبل الشباب لتقديمه فى الجلسة العامة للاجتماع الوزارى رفيع المستوى للجنة المخدرات (CND) فى دورته الرابعة والستين والتى ستعقد خلال الفترة من 12- 16 أبريل 2021 بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى.