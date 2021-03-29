شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المشغلة للسفينة إيفر جيفن :تتجه لمنطقة البحيرات لفحصها وبيان صلاحيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة إيفر جرين المشغلة للسفينة إيفر جيفن، اليوم الاثنين، في بيان، نجاح إعادة تعويمها بقناة السويس.

وقالت الشركة المشغلة للسفينة إيفر جيفن إنه سيتم نقل السفينة إلى البحيرة المرة الكبرى لفحصها. مضيفة أن نتيجة الفحص ستحدد ما إذا كان يمكن للسفينة استئناف خدماتها المقررة.

وأكدت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) التي تتولي الإدارة الفنية للسفينة إيفر جيفن أنه تمت إعادة تعويم السفينة في قناة السويس الساعة 1500 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، وأنها في الطريق إلى البحيرة المرة الكبرى حيث ستخضع لعملية فحص شامل.

وكانت هيئة قناة السويس قد نجحت في تعويم السفينة العملاقة وتحريكها عبر الممر الملاحي للقناة.

ونشرت الهيئة قبل قرابة ساعتين مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى يرصد بدء تحرك سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، إلى منطقة البحيرات تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة فى القناة.

وظهرت السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN، وهى تتحرك بينما تحيط بها القاطرات التى شاركت فى عملية التعويم على مدار الأيام الماضية، حيث جرت عمليات التعويم بواسطة 10 قاطرات عملاقة عملت من أربعة اتجاهات مختلفة، والتى انضمت لها أيضًا، القاطرة الهولندية APL GUARD، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة فى جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

يأتى هذا بعدما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

وقال الفريق أسامة ربيع: "نحن نجحنا فى إنهاء أزمة السفينة قبل الوصول إلى السيناريو الثالث المطروح والمتمثل فى تفريع حمولة السفينة الجانحة"، موجها الشكر والتقدير للعاملين بالهيئة الذى قاموا بأداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه.