شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سلطنة عمان مهنئا مصر على إنهاء أزمة السفينة: جهود عظيمة اسكتت المشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن التهنئة والاعتزاز بدور مصر الشقيقة فى إنهاء أزمة جنوح السفينة العالقة منذ عدة أيام فى قناة السويس والتى تسببت فى أزمة اقتصادية واسعة على كل دول العالم.

وقال السفير "الرحبي" فى تدوينه له اليوم على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "اسكتت الجهود العظيمة التى بذلتها مصر حكومةً وشعبًا الشكوك فى عدم القدرة على إنهاء الأزمة فى هذا الوقت القياسي".