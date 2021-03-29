شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء ومسئولون خليجيون يهنئون مصر على النجاح فى استئناف العمل بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد من السفراء العرب الخليجيين بكفاءة مصر التى أهلتها لتجاوز أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، حيث أشاد سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية قائلا: "إن الإنجاز العظيم الذي حققته مصر في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في ⁧‫قناة السويس‬⁩ يثبت للعالم أجمع كفاءة وقدرة المصريين على التعامل مع هذا الحادث العرضي وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي..هنيئاً لمصر قيادة وشعباً. وفق الحساب الرسمى للسفارة .

ومن جانبه قال السفير أسامة نقلى سفير الممكلة العربية لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إن ‏خبرة وكفاءة ⁧‫المصريين‬⁩ تنجح في إعادة المياه الى مجاريها في ⁧‫قناة السويس‬⁩ .. خالص التهاني للشقيقة ⁧‫مصر‬⁩ قيادة وحكومة وشعبا بهذا الإنجاز القياسي، والتغلب على كل تعقيداته.

سفير الكويت

ومن جهة أخرى أشاد سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ بنجاح مصر في التصدي لأزمة السفينة الجانحة في قناة السويس مؤكدا ان العالم باسره يشعر بالامتنان لكل من شارك في صنع هذه الملحمة التي تواصلت علي مدار ستة أيام وكللت بالنجاح فجر اليوم .وفق بيان صحفى.

وتوجه الذويخ بالتحية " للرجال المخلصين اللذين واصلوا الليل بالنهار للتعامل مع السفينة " مشيرا إلى أن مصر نجحت بامتياز في عبور هذه الأزمة التي هددت سلاسة الإمداد في العالم بأسره.