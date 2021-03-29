الثلاثاء.. استكمال محاكمة 8 متهمين بخلية "داعش حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة غدًا الثلاثاء للمرافعة.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أحمد أيمن" والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس "عبدالرحمن سيد" تهم حيازة سلاح ناري، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.