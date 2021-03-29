المؤبد لـ 6 متهمين والمشدد 15 سنة لـ3 أخرين بقضية خلية "داعش عين شمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الإثنين، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة إلى 3 أخرين، في اتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس، والمعروفة بـ"خلية داعش عين شمس".

كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

ووجه للمتهمين في القضية رقم 2609 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، أنه خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثاني جماعة إرهابية الغرض منها الإخال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابي.

كما وجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحلال دماء المسيحين وأموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية، حيث تلقى المتهمين الأول والثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتنظم داعش في دولة سوريا.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، وقاموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بأن جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدًا لاستهدافهم.