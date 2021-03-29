بأسلوب المغافلة.. ضبط عاطل وفتاة سرقا تاكسي وساوما سائقه مقابل استرجاعه في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل، وفتاة، سرقا سيارة أجرة "تاكسي"، ومساومة السائق على استرجاعه مقابل مالي في منطقة المرج.

كان قسم شرطة المرج، تلقى بلاغاً من (سائق، مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه " تاكسي" بدائرة القسم، استوقفه شاب وفتاة بدعوى توصيلهما، وأثناء ذلك توقف بالسيارة لشراء زجاجة مياه من أحد الأكشاك، ولدى عودته فوجئ بقيامهما بمغافلته ولاذا بالفرار بالسيارة، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفياً من هاتف "محدد" ساومه خلاله المُتصل على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وصديقته)، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى اختبائهما طرف أحد أقارب المتهم الأول بمحافظة بورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المُستولى عليها، وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول المُستخدم في إجراء المساومة، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة " بقصد مساومة مالكها على إعادتها نظير الاستيلاء منه على مبلغ المالي، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والسيارة، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.