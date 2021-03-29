الأمن الاقتصادي: ضبط 2869 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 2869 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 3132 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأثمرت الجهود عن ضبط 21 قضية (مصنفات سمعية، وسمعية بصرية - مطبوعات).

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.