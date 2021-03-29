وزير الخارجية يغادر إلى بغداد للإعداد للقمة الثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها على رأس وفد رفيع المستوى بطائرة خاصة إلى بغداد، في زيارة للعراق يبحث خلالها الإعداد لعقد قمة ثلاثية، بين قادة مصر والعراق والمملكة الأردنية لبحث التعاون وآخر التطورات.

يشارك شكري في اجتماع لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن، للإعداد للقمة الثلاثية في بغداد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، من أجل بحث دعم علاقات التعاون بين الدول الثلاث في كل المجالات، واستعراض آخر التطورات خاصة بالمنطقة العربية.

وكان شكرى والوفد المرافق له، قد ألغى زيارته إلى بغداد بعد ظهر الجمعة الماضي، بسبب كارثة إصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، وسقوط عشرات الضحايا والمصابين، حيث كان من المقرر عقد القمة الثلاثية السبت الماضي.​