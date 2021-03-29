الطماطم بـ3.5 جنيه.. ننشر أسعار الخضراوات والفواكه بـ1300 مجمع استهلاكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر 1300 فرع على مستوى الجمهورية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وننشر قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين:

- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو.

- البطاطس بـ3.75 جنيه.

- البصل الأبيض بـ4 جنيهات.

- البصل الأحمر بـ7 جنيهات.

- الكوسة بـ8 جنيهات.

- الجزر بـ5 جنيهات.

- الخيار بـ8 جنيهات.

- الجوافة بـ9 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

- الفلفل الرومي بـ8 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ8 جنيهات.

- الفلفل الألوان بـ20 جنيهًا.

- الليمون بـ20 جنيهًا.

- الفاصوليا الخضراء بـ14 جنيهًا.

- التفاح السكري بـ26 جنيهًا.

‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ8.5 جنيه.

‏‎‏‎- الموز البلدي بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيهًا.

‏- التفاح الإيطالي بـ25 جنيهًا.

- البسلة بـ8 جنيهات.

- البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.

- البرتقال البلدي بـ4.5 جنيه.