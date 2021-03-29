شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري عن تعويم السفينة الجانحة .. كل يوم يثبت المصريون أنهم أقوى من الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، برجال وأبطال وخبراء قناة السويس بعد جهدهم الخارق على المستوى الفني والتنفيذي في تعويم السفينة الجانحة.

وكتب الأزهري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، تحت عنوان «فرح وثقة وفخر برجال قناة السويس».. كل يوم يثبت المصريون أنهم أقوى من الأزمات، واكبر من التحدي.

وأضاف الأزهري: نجح أبطال ورجال وخبراء قناة السويس بعد جهد خارق على المستوى الفني والتنفيذي في تعويم السفينة الجانحة، وفي أثبات مقدرتنا على النجاح والتحدي، وسوف تظل رأس هذا الوطن مرفوعة على يد أبنائه الأبطال في كافة المجالات والميادين.

وأعلنت قناة السويس، الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات «ايفر غيفين» بنجاح، وذلك بعد نحو أسبوع على جنوحها منذ الثلاثاء الماضي.

بدء تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

بدء تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

بدء تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس