شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الاحتفال بيوم الشهيد في أسوان .. إطلاق بالونات بصور شهداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فاعليات تكريم شهداء الوطن والواجب في محافظة أسوان، بحضور المحافظ اللواء أشرف عطية، يرافقه كلا من مدير جمعية المحاربين القدماء، وضحايا الحرب اللواء باسم عزت، واللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، حيث تم وضع أكليل الزهور وسط اطلاق بالونات في الهواء حاملة لصور عدد من شهداء أسوان بالقوات المسلحة والشرطة، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات العسكرية والأمنية والدينية والتنفيذية، بالإضافة إلى أسر الشهداء ومصابى العمليات.

وعقب ذلك بدء تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات، حيث أكد محافظ أسوان، على أنه بالعزيمة والترابط سيظل الوطن كيان واحد وهو الذي يؤكد عليه دائماً رئيس الجمهورية بأننا قادرين على مواجهة التحديات بالإلتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة، حيث تجسد ذلك في قدرة الدولة المصرية على إداراة الأزمات المتتالية على مدار الأيام الماضية، بجانب تلاحم شعب مصر العظيم مع الجهود الحكومية في مواجهة هذه الأزمات.

وأشار إلى أنه مع تضحيات أعز الرجال من شهداء الواجب الوطنى، نسابق الزمن على جبهة حرب أخرى بمشروعات تنموية في جميع القطاعات، تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية، علاوة على التطوير والتجميل، فضلاً عن رفع مستوى الخدمات من أجل تحسين معيشة وحياة المواطنين .

وأردف اللواء أشرف عطية، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، بإطلاق أسمائهم على المدارس والشوارع والمنشآت الهامة، وهو الذي توازى مع إنشاء النصب التذكارى الجديد للشهداء ضمن أكبر مشروع حضارى للتطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان، كما سيتم وضع تماثيل لعظماء مصر منهم الفريق أول عبدالمنعم رياض، والزعماء الراحلين جمال عبدالناصر، وأنور السادات، بالإضافة إلى أبن أسوان المشير محمد حسين طنطاوى، مقدماً التحية لجمعية المحاربين القدماء بقيادة اللواء باسم عزت لرعاية أبنائها وأسر الشهداء وذلك تقديراً لتضحياتهم، والذين سيظلوا نبراساً ونموذجاً فريداً للعطاء والفداء في سبيل رفعة وعزة وطننا المفدى مصر الغالية .

وفى نهاية الفاعليات تم تبادل الدروع وتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ومصابى العمليات، أعقبها تقديم أغانى وطنية وحماسية من فرقة كورال جامعة أسوان .