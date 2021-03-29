شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 480 مليون جنيه.. افتتاحات جديدة بمستشفيات جامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفي الدمرداش وعين شمس التخصصي بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 480 مليون جنيه.

وقال المتيني، أن الافتتاحات الجديدة تشمل جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي بتكلفة قدرها ١٣٠ مليون جنيه منهم ١٢٠ مليون جنيه ،و قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت ١٦ مليون جنيه، مجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها ١٣ مليون جنيه والمجمع الاداري بتكلفة ٥ مليون جنيه،، الجراچ متعدد الطوابق، تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة ٢٤٠ مليون جنيه، بالاضافة إلى جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي والذي يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه إلى جانب وحدة الأشعة، جناح الرنين المغناطيسي الجديد بتكافة ٣٦ مليون جنيه ووحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ مليون جنيه، وذلك يوم الخميس الموافق ١ ابريل بمركز التدريب وتطوير التعليم الدور الخامس في تمام الساعة التاسعة صباحا.