شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «إحميها من الختان» لتوعية 6400 شخص بـ11 قرية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندريه، أن حملة طرق الأبواب بمحافظة الإسكندرية، تواصل فعالياتها لليوم الثاني اليوم الاثنين تحت عنوان «احميها من الختان «، بقرى ونجوع مركز ومدينة برج العرب والتي سينفذ بها المبادرة الرئاسية»حياة كريمة«، بمشاركة 14 رائدة.

حملات طرق الأبواب تواصل عملها فى الاسكندرية .. إطلاق "احميها من الختام" لتوعية 6400 شخص بـ11 قرية (صور)

حملات طرق الأبواب تواصل عملها فى الاسكندرية .. إطلاق "احميها من الختام" لتوعية 6400 شخص بـ11 قرية (صور)

وقالت أن الحملة تستهدف اليوم الثانى، 4 قرى رئيسية في برج العرب القديم، وهى أم بهيج والغربانيات والمركزية وأبوصير، و7 نجوع هي نجع البراهمة نجع حموده ونجع القاسمية ونجع السراحنة بحري ونجع السمالوس ونجع الشواعر ونجع هليل، على ان تستهدف الحملة 3605 سيدة و795 رجل و2000 طفل بإجمالي 6400 فرد.

حملات طرق الأبواب تواصل عملها فى الاسكندرية .. إطلاق "احميها من الختام" لتوعية 6400 شخص بـ11 قرية (صور)

حملات طرق الأبواب تواصل عملها فى الاسكندرية .. إطلاق "احميها من الختام" لتوعية 6400 شخص بـ11 قرية (صور)

وخلال الحملة نقلت الرائدات الريفيات رسائل الحملة التي توضح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، كما تم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

حملات طرق الأبواب تواصل عملها فى الاسكندرية .. إطلاق "احميها من الختام" لتوعية 6400 شخص بـ11 قرية (صور)

حملات طرق الأبواب تواصل عملها فى الاسكندرية .. إطلاق "احميها من الختام" لتوعية 6400 شخص بـ11 قرية (صور)

وقالت «ماجدة»، إن الحملة أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة في ٢٧ محافظة، وتنفذ من خلال فروع المجلس في الفترة من ٢٨ مارس حتى ٣٠ مارس ٢٠٢١.

حملات طرق الأبواب تواصل عملها فى الاسكندرية .. إطلاق "احميها من الختام" لتوعية 6400 شخص بـ11 قرية (صور)