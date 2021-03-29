لأول مرة.. اختيار مصر لإلقاء كلمة الافتتاح للمنتدى الدولي لمكافحة المخدرات بالنمسا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارا للتعرف على التجارب الدولية وتبادل الخبرات في مجال التوعية بأضرار المخدرات، شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في منتدى الشباب الدولي السنوي أحد أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة«Youth Forum» الذي عقد في فيينا- النمسا «أون لاين» بسبب الظروف الراهنة وكإجراء احترازي للوقاية من كورونا، تحت عنوان «الوقاية من استخدام المخدرات».

وقامت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا بافتتاح فعاليات المنتدى بمشاركة وفود 43 دولة بعدد 66 شاب وفتاة على مستوى العالم وعدد من السفراء وممثلي الدول ورؤساء مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا-النمسا، على مدار 5 أيام في الفترة من 29 مارس الجاري ويستمر حتى 2 أبريل المقبل وذلك بناءا على دعوة من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالنمسا لمشاركة الصندوق مع ترشيح أحد القادة من الشباب المتطوعين لتمثيل مصر في المنتدى .

ويأتي ذلك في إطار الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للجنة العليا للمخدرات (CND) في دورته الرابعة والستين والتي ستعقد خلال الفترة من 12- 16 أبريل 2021، بمشاركة الصندوق.

وقام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، باختيار المتطوعة «ردينة أبوالعينين» أحد قادة الشباب المتطوعين لدى الصندوق بمحافظة القاهرة لتمثل مصر في منتدى الشباب الدولي في مجال المخدرات الذي يعقد حاليا في فيينا«أون لاين» نظرا للظروف الراهنة وكإجراء احترازي للوقاية من كورونا، بعد أن تم اختبارها من قبل الصندوق والأمم المتحدة ،وقامت المتطوعة «ردينة» بالمشاركة في الكلمة الافتتاحية ويعد ذلك أول مرة بأن تشارك مصر في القاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى، حيث تم اختيار 7 ممثلين من عدد 66 مشارك من 43 دولة، لإلقاء البيان في الحفل الافتتاحي من ضمنهم مصر.

وتم عرض تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق والذى يصل عددهم لـ 30 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظات الجمهورية ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وكيفية استثمار الشباب في قضية الوقاية من المخدرات عن طريق «بيوت التطوع» داخل العديد من الجامعات المصرية لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطى المخدرات حيث يمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين ،و لاقت تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق إشادة كبيرة من جانب لجنة المنتدى الدولي.

لأول مرة اختيار مصر للمشاركة في القاء الكلمة الافتتاحية لمنتدى الشباب الدولي لمكافحة المخدرات بالنمسا بمشاركة 43 دولة

من جانبه صرح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بانه خلال فعاليات المنتدى تم عرض تجربة الشباب المتطوعين لدى الصندوق في تنفيذ مبادرات التوعوية للوقاية من تعاطي المخدرات ،حيث يقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تتماشى مع الفئات المختلفة للوقاية من الإدمان سواء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن مبادرة «مصلحتك» وأيضا تنفيذ أنشطة توعوية للسائقين والحرفيين وطلاب المدارس والجامعات بجانب أيضا تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» والتي تتضمن زيارات منزلية للتواصل بشكل مباشر مع الأهالي في هذه المناطق لتعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات .

لأول مرة اختيار مصر للمشاركة في القاء الكلمة الافتتاحية لمنتدى الشباب الدولي لمكافحة المخدرات بالنمسا بمشاركة 43 دولة

لأول مرة اختيار مصر للمشاركة في القاء الكلمة الافتتاحية لمنتدى الشباب الدولي لمكافحة المخدرات بالنمسا بمشاركة 43 دولة

كذلك عرض كيفية اختيار رؤساء وحدات التطوع من الشباب ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين لدى الصندوق بأسلوب ديمقراطي حر، حيث ينتخب المتطوعون لدى الصندوق في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضائها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق على خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبراته العملية والعلمية.

جدير بالذكر انه يتم دعوة الشباب من مختلف دول العالم لمنتدى الشباب الدولي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالنمسا لتقديم أنشطة وخطط الوقاية والآراء لتعزيز الصحة والسماح للتواصل بين المشاركين والتعلم من تجارب مجموعات الشباب الأخرى من مناطق مختلفة من العالم، وعمليات صنع السياسات العالمية والمناقشات الحالية في مجال المخدرات وخفض الطلب من خلال المناقشات التشاركية التي يسّرها خبراء المكتب، وبناء على تجارب وآراء الشباب المشاركين، سوف يؤدي إلى وضع بيان مشترك من قبل الشباب لتقديمه في الجلسة العامة للاجتماع الوزاري رفيع المستوى للجنة المخدرات (CND) في دورته الرابعة والستين والتي ستعقد خلال الفترة من 12- 16 أبريل 2021 بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى