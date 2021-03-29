شكرا لقرائتكم خبر عن رفضت العودة إلى عصمته .. القبض على زوج شوه وجه زوجته بماء النار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلقة جديدة من ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد المرأة شهدتها الإسكندرية، فبعد واقعة إسراء عماد التي احتلت صدارة مواقع التواصل الاجتماعى بسبب اعتداء زوجها عليها بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، شهدت المدينة واقعة أخرى من العنف الاسرى لا تقل بشاعة عن الواقعة الأولى وتحديدا بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة التي اشرف عليها المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، تلقى قسم شرطة ثان الرمل إخطارا من المستشفى الاميرى الجامعى، يفيد بوصول ربة منزل مصابة بحروق بالوجه وأماكن متفرقة من الجسم فيما أفاد الكشف الظاهرى عليها بأن الحروق بسبب مادة كاوية تم سكبها عليها.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى وتبين من الفحص أن المصابة تدعى فاطمة حامد 34 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، واتهمت طليقها، (ناصر .ع) 42 سنة نجار، بإحداث إصابتها بسكب ماء النار عليها.

تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم في أحد الأكمنة المعدة له بأماكن تردده وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.

تبين من التحقيقات التي أجرتها نيابة ثان الرمل أن المتهم منفصل عن زوجته المجنى عليها منذ 4 سنوات وأنه حاول إعادتها إلى عصمته أكثر من مرة، إلا أنها رفضت العودة إلى المنزل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم يوم الحادث توجه إلى منزل طليقته لمحاولة إقناعها بالعودة إليه إلا أنها رفضت فقرر الانتقام منها وأعد لذلك زجاجة بها مادة كاوية وتربص بها وبمجرد ان أبصرها قذفها بالزجاجة ولاذ بالفرار.

وتبين من محضر التحريات المحرر بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل صحة الواقعة.

أمر المحامى العام لنيابات المنتزة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في القتل وإحداث إصابة المجنى عليها، وتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث، وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى.