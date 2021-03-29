شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لمتابعة أعمال النظافة بقري دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف رءاسة مركز ومدينة دسوق، تم متابعة العمل بمنظومة النظافة بالقرى تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى سند أبوكيله، محمد جميل ومتابعة منظومة النظافة بقرى دسوق واستمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابه، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.

وقال جميل لـ«المصري اليوم»: «لقد تم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق ورفع الإشغالات ومسح وتمهيد الشوارع بالإضافة لمتابعة المشروعات القائمة بالقرى بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى، واستكمال أعمال شد الفرد الخامس وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أي تجمعات بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين، وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط ومتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات، ومحطات خفض المنسوب فضلاً عن استمرار بالعمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، كما تم متابعة الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومتابعة حملات التطهير والتعقيم والنظافة للشوارع والطرقات والميادين والابنيه الحكومية والمدارس».

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