جامعة جنوب الوادي تنظم دورة تثقيفية حول «القيم والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقامت جامعة جنوب الوادى اليوم الاثنين الدورة التثقيفية التي تنظمها تحت عنوان «القيم والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني» بكلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة البحر الأحمر بحضور الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

واكد بيان للجامعة أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التي تنظمها جامعة جنوب الوادي وضرورة أن يكون لدي الجميع الوعي الكامل والكافي بأهمية الهوية الوطنية لما فيها من انعكاس إيجابي على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام وان الوعي بالهوية الوطنية والالتزام بها آثار عظيمة تنعكس على الفرد والمجتمع بشكل عام، ولاسيما متى قام كل وطني بواجباته خير قيام، موضحا أن ثمرات ذلك أكثر من أن تحصي، وتتمثل في قوة النسيج الاجتماعي، وعجز عن اختراقه مكائد الطامعين وأهواء الفاسدين وان تجديد الخطاب الديني هو قضية حياتية وضرورية، وأن الدعوة نحو معالجة قضايانا المعاصرة في ضوء فهم سديد للنصوص الشرعية هذا يعني بأننا نحافظ على الثوابت الدينية التي لا يمكن بحال من الأحوال ان نتجاوزها أو نعدل في مسارها.

و قال الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي إن تجديد الخطاب الديني وفهم صحيح الدين هو من أولويات المرحلة الحالية في مواجهة أهل الشر الذين يعرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم.

يذكر أن الدورة التثقيفية تقام تحت رعاية محافظ البحر الأحمر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة جنوب الوادى في الفترة من ٢٩ مارس حتي ١ أبريل ٢٠٢١ بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة بمشاركة عدد من الجامعات وهي ( جامعة الفيوم- جامعة بني سويف- جامعة المنيا- جامعة أسيوط- جامعة سوهاج- جامعة الأقصر- جامعة أسوان- جامعة جنوب الوادى ) وبمشاركة ٦٥ طالبا و٦٥ طالبة.

حضر الدورة التثقيفية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئؤن التعليم والطلاب والدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور محفوظ عبدالستار عميد كلية التربية بالغردقة والدمتور اشرف مجمود عميد كلية الذكاء الاصطناعي والدكتور حجاج محمد حجاج وكيل الكلية والدكتور اسامة عمارة وكيل كلية التربية والدكتور كارم مهنى منسق الأنشطة الطلابية والدكتور عبدالحق سيد المستشار الرياضى للجامعه بالإضافة إلى العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات المشاركين بالدورة.