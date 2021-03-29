شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت بالقاهرة يشيد بنجاح مصر في تجاوز أزمة السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ بنجاح مصر في التصدي لازمة السفينة الجانحة في قناة السويس مؤكدا ان العالم باسره يشعر بالامتنان لكل من شارك في صنع هذه الملحمة التي تواصلت على مدار ستة أيام وكللت بالنجاح فجر اليوم.

وتوجه الذويخ بالتحية «للرجال المخلصين اللذين واصلوا الليل بالنهار للتعامل مع السفينة» مشيرا إلى ان مصر نجحت بامتياز في عبور هذه الأزمة التي هددت سلاسه الإمداد في العالم بأسره.