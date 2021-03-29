شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ووكالة الفضاء في مجال «الأقمار التعليمية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة بنها الاثنين، بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، في مجال مشروع الأقمار الصناعية المعملية التعليمية المرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، وذلك من خلال إنشاء‏ ثلاثة معامل تعليمية بكلية الهندسة بشبرا وكلية الهندسة ببنها وكلية العلوم.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد عراقى نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، والدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور عمرو حنفي منسق المشروع عن جامعة بنها، والدكتور محمد كساب منسق المشروع عن وكالة الفضاء المصرية.

وقال «الجيزاوي»، إن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقا من حرص الجامعة على المشاركة في تأسيس بنية تحتية لإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى دراسة تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، وذلك من خلال إنشاء ٣ معامل بكليات الهندسة بشبرا والهندسة ببنها والعلوم، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية.

وأشاد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بالعلاقة الاستراتيجية والتعاون بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية، مؤكدًا أن جامعة بنها تتطلع إلى مزيد من التعاون والإنجازات مع الوكالة التي تساهم في خدمة المشروعات القومية للدولة.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، حرص الوكالة على دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذا برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح أن بروتوكول التعاون يأتى في إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية، لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك خلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يستتبعه من تكنولوجيا متقدمة لارتباطها بصناعة الفضاء.

يذكر أن جامعة بنها كانت قد وقعت اتفاق تنفيذي مع وكالة الفضاء المصرية، لبناء قمر صناعي من نوعية «كيوب سات»، للاستشعار عن بعد، بتمويل قدره 6 ملايين جنيه، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الجامعة والوكالة.

ووقعت الجامعة أيضًا في وقت سابق، بروتوكول تعاون بين الجامعة والوكالة بهدف تحقيق الإستفادة المثلى من الإمكانيات العلمية والمادية من مراكز بحثية ومعامل وورش وكوادر بشرية، من أجل إثراء العملية التعليمية والمشروعات البحثية والتطبيقية لدى الطرفين في مجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، وتدريب الطلاب بكليات الهندسة في المعامل المتخصصة الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية.

برتوكول بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية

برتوكول بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية

برتوكول بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية

برتوكول بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية