شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الدولة في التصدي لظاهرة أطفال الشوارع .. ندوة تثقيفية في «إعلام بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز إعلام بنها بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية الاثنين، حول جهود الدولة في حماية الأطفال والتصدي لظاهرة أطفال الشوارع في ضوء مبادرة حياة كريمة بمشاركة شباب كلية التربية الرياضية ببنها وطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وممثلى مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والزراعة والقوى العاملة ومنظمات المجتمع الأهلي.

وأكد كامل السيد، وكيل وزارة المالية الأسبق، أن رؤية الدولة في التصدي لمشكلة أطفال الشوارع تعتمد على مبدأ حق الطفل في الحصول على أوجه الرعاية المختلفة وحمايته من كل ما يهدد حياته وسلامته وأمنه بالمفهوم الشامل، فمشروع حماية ورعاية أطفال الشوارع من المخدرات يتبنى المفهوم الأساسي الذي قامت عليه الاستراتيجية القومية لحماية أطفال الشوارع باعتبار هذه الفئة من الأطفال ضحية لظروفها المجتمعية الصعبة، وتحتاج للدعم والرعاية من أجل إعادة دمجها مرة أخرى في المجتمع.

وأضاف الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، أن ظاهرة أطفال بلا مأوى تعد من الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري والتي تمثل إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تواجه التنمية في الحالة المصرية، كما أنها تمثل عائقاً أمام تنفيذ مراحل الانطلاق والنمو وتشير الأدبيات والخبرات الدولية وكذلك المصرية إلى أن هذه الظاهرة هي نتيجة لعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى مثل الفقر والبطالة والعنف الأسري وغيرها من العوامل.

وأشارت منى الحديدي، مدير مركز إعلام بنها، في الندوة التي أعدتها الإعلاميتان نهلة صالح وسماح محمد السيد، إلى أن ظاهرة أطفال بلا مأوى تشكل خطراً على المجتمع وتهدد أمنه وسلامته وأفراده لذلك تسعى الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة بطريقة احترافية في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان.