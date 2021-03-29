شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اختبارات ورقية مجمعة في مارس وإبريل ومايو لصفوف النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل وسط إجراءات احترازية مكثفة، حيث أدي طلاب الصف الرابع الابتدائي وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان شهر مارس بشكل مجمع متعدد التخصصات، فيما يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي الثلاثاء الامتحان في مقررات شهر مارس المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بقائمة المقررات الدراسية المخصصة لشهر مارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الاستعدادات الخاصة بعقد اختبارات شهر مارس ضمن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي على القناة التعليمية «مدرستنا».

وأعلنت منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم، عن إتاحة نماذج استرشادية للتدريب على شكل الامتحانات الشهرية المُجمعة، تتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات، وذلك إلى جانب إتاحة المناهج الدراسية أونلاين.

ويمكن الاطلاع على النماذج الاسترشادية لمنصة حصص مصر مجانًا من خلال الضغط على:

http://jr.hesas.eg

وأكدت الوزارة عقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وإبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائمة المقررات لشهر مارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وقال شوقي في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن باقي المقررات للمرحلة الثانوية يجري إعدادها حاليًا وسيتم نشرها قريبًا.

ويُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

وأعلنت الوزارة مواعيد انطلاق اختبارات شهر مارس حيث يعقد اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي غدا الثلاثاء ٣٠ مارس، ويعقد اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس.

وبالنسبة لطلاب المرحلة الاعدادية تقرر عقد اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١.