شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حميدة مشرفا عاما على المتاحف الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، قرارا بتكليف الدكتور أحمد محمد سيد حميدة، مشرفا عاما على الإدارة العامة للمتاحف الإقليمية بقطاع المتاحف، بجانب عملة مشرفا عام على متاحف مصر الوسطي «الأتوني – ملوي – بني سويف».

يذكر أن «حميدة» عمل مديرا للمتحف الأتوني بالمنيا، ثم مشرفا على متاحف مصر الوسطي، وكلف أخيرا بالعمل مشرفا عاما على المتاحف الإقليمية.

قرار تكليف حميدة مشرفا علي المتاحف الاقليمية